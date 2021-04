La bellissima Maratea Bandiera Blu 2021 ma anche “sicura e green”: a breve strutture ricettive aperte! I dettagli

Commenta Biagio Salerno, presidente Consorzio Turistico Maratea (PZ) alla notizia che Maratea (PZ) è stata eletta anche quest’anno bandiera blu:

“L’attribuzione della Bandiera Blu a Maratea ovvero alle spiagge di:

Santa Teresa/Calaficarra,

Macarro/Illicini/Nera,

Castrocucco/Secca di Castrocucco,

Acquafredda,

rafforza la scelta che come operatori turistici stiamo sostenendo a fianco del Dipartimento Attività Produttive della Regione per rilanciare la Basilicata turistica nei mercati nazionale e internazionale presentandoci principalmente come destinazione ‘green’ e ‘sicura’.

Qualità dell’ambiente e sicurezza sanitaria sono le carte principali che intendiamo giocare per salvare la stagione che sta per iniziare.

Noi albergatori e titolari di imprese dell’accoglienza, della ristorazione, del commercio e dei servizi siamo pronti a Maratea (PZ) per aprire le nostre strutture ed attività già dalla metà di Maggio.

E in proposito vanno sottolineate le iniziative delle associazioni che si prodigano alla pulizia del territorio cittadino, come è avvenuto ieri nell’area del porto e nei giorni scorsi lungo tratti di spiagge.

Sono la riprova di un forte attaccamento a Maratea (PZ) e di una passione civica che sono da stimolo per tutti.

C’è bisogno principalmente della accelerazione della campagna vaccinale in uno con misure di tracciamento dei turisti, di azioni di sostegno e ristoro e di una campagna di promozione sui mercati interregionali e nazionali affidando a Consorzi ed associazioni di categoria compiti e funzioni rilevanti.

È doveroso da parte di tutti gli operatori lucani il riconoscimento all’assessore Francesco Cupparo del forte impegno profuso a favore delle imprese del turismo e che a breve produrrà l’approvazione di un Piano di rilancio della filiera turistica regionale che per aspetti innovativo non è mai stato realizzato prima.

L’auspicio è che serva a stimolare le Amministrazioni Locali ad adoperarsi tempestivamente e come ha fatto Cupparo in stretta sinergia con gli operatori.

Siamo convinti che sindaco e Amministrazione di Maratea (PZ) per salvare la stagione e mettere le basi del completo rilancio si adopereranno in tal senso”.

