La comunità di Pantano e di Arioso risponde positivamente alla Giornata mondiale dei poveri: tanti i doni raccolti e offerti alle famiglie in difficoltà. Ecco le foto delle iniziative

Ieri Domenica 17 Novembre 2024 si è svolta l’VIII Giornata mondiale dei poveri.

Papa Francesco nel 2017 ha istituito proprio questa Giornata intendendo così essere risposta della Chiesa intera ai poveri perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto.

Il Santo Padre Francesco così si è espresso con una lettera rivolgendosi a tutte le comunità:

“La Giornata Mondiale dei Poveri è diventata ormai un appuntamento per ogni comunità ecclesiale.

È un’opportunità pastorale da non sottovalutare, perché provoca ogni credente ad ascoltare la preghiera dei poveri, prendendo coscienza della loro presenza e necessità.

È un’occasione propizia per realizzare iniziative che aiutino concretamente i poveri, e anche per riconoscere e dare sostegno ai tanti volontari che si dedicano con passione ai più bisognosi.

Dobbiamo ringraziare il Signore per le persone che si mettono a disposizione per ascoltare e sostenere i più poveri.

Sono sacerdoti, persone consacrate, laici e laiche che, con la loro testimonianza, danno voce alla risposta di Dio alla preghiera di quanti si rivolgono a Lui.

Il silenzio, dunque, si spezza ogni volta che un fratello nel bisogno viene accolto e abbracciato.

I poveri hanno ancora molto da insegnare, perché in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali, loro remano contro corrente evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro”.

Anche la comunità di Pantano in Pignola e di Arioso in Abriola si è resa attiva nel dare voce all’VIII Giornata mondiale dei poveri scendendo quindi in campo come supporto al Gruppo Caritas.

In particolare diversi sono stati i momenti condivisi per portare consapevolezza di questa giornata ai fedeli e per invitare loro ad agire per il bene del prossimo.

Giovedì 14 Novembre nel Santuario di Santa Maria degli Angeli di Pantano è stata innanzitutto letta alla comunità la lettera di Papa Francesco durante l’Adorazione dell’Eucarestia.

Nella giornata di ieri poi ci sono stati due momenti importanti: la raccolta dei beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà.

I vari gruppi parrocchiali hanno quindi raccolto i doni e li hanno consegnati al Centro di Ascolto Caritas.

La comunità ha risposto positivamente e con generosità alla richiesta di sostegno attraverso l’acquisto di beni da regalare a chi purtroppo vive situazioni di povertà.

Un secondo momento importante è stato quello vissuto da Don Antonio Meliante e da alcuni componenti del coro alla casa di riposo in località Sciffra, al Pantano di Pignola.

Agli ospiti è stato così garantito un momento di preghiera con il rosario e uno di canto per elevare l’anima a Dio.

Don Antonio ha offerto poi il dono della confessione e della comunione ai presenti.

Commenta il Parroco di Arioso e Abriola:

“Bello incontrare il Signore tra i malati che purtroppo molto spesso si sentono soli”.

Ecco le foto di queste due belle iniziative di solidarietà e vicinanza vissute dalla comunità di Pantano in Pignola e di Arioso in Abriola.