Anasa informa:

“Lungo la strada statale 598 ‘di Fondo Valle d’Agri’, in corrispondenza del km 31,600, nel territorio comunale di Marsico Nuovo (PZ), il traffico è rallentato per lo svolgimento delle operazioni di recupero del carico disperso (un mezzo d’opera) da parte di un autocarro in transito.

Nel corso del pomeriggio si altresì resa necessaria l’attivazione del senso unico alternato.

Sul posto sono intervenute le squadre delle Forze dell’Ordine e di Anas per il supporto alla circolazione”.