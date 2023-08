La pallavolo lucana ha acquisito una nuova sede! I dettagli

La pallavolo lucana ha acquisito la propria sede e da oggi è proprietaria della struttura.

Sottoscritto nella giornata di Giovedì il rogito per l’acquisto della sede di Via dell’edilizia 2 a Potenza alla presenza del Presidente nazionale Giuseppe Manfredi che ha commentato così la giornata di oggi che assume un carattere simbolico per la federazione lucana:

Sottolinea Manfredi:

“Non è un momento simbolico perché è importante per il movimento, ho sempre sostenuto che la periferia va curata e potenziata e l’acquisto della sede è importante sotto tutti i punti di vista intanto per dare una casa stabile alle nostre società poi soprattutto perché è un momento di aggregazione per i nostri arbitri e allenatori e risolverà problemi per il futuro“.

Basilicata che si conferma regione ospitale e portafortuna per le nazionali giovanili dopo la vittoria dell’Italia al torneo di qualificazione agli Europei Under 22 svolti a Marsicovetere.

“La Basilicata sta diventando un punto importante di passaggio per le nostre nazionali giovanili, ne sono passate diverse e ci porta fortuna, il lavoro che si sta facendo con i giovani è importantissimo e con il tempo ci darà importanti soddisfazioni.

La speranza è quella di vedere prima o poi una nazionale maggiore in Basilicata.

Intanto cominciamo a comprendere se ci sono gli impianti perchè per portare una nazionale maggiore ci vogliono delle condizioni ed una di queste è avere un impianto efficiente, credo che bisognerà iniziarne a parlare, ho l’intenzione e la voglia di portare le nazionali maggiori qui però qualcosina in più gli enti locali devono farla”.

