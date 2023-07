La reliquia di San Teodosio, patrono di Pietragalla, consegnata alla comunità dei pietragallesi di Buenos Aires! I dettagli

Prende il via dall’Argentina, a Buenos Aires, la Stagione concertistica 2023 “I nuovi fiori dell’Accademia”, della Fondazione Accademia Ducale centro studi musicali riconosciuta dal Ministero della Cultura Italiano.

L’Ensemble Accademia Ducale, composto per l’occasione da Erminia Nigro al clarinetto, Sara Moro al pianoforte e Giuseppe D’Amico al contrabbasso che è anche il Direttore artistico della Fondazione, accompagnati dalla Presidente della Fondazione, Angela Vietri, ha presentato al pubblico un programma con musiche di Bottesini, Brahms, Schumann e una prima assoluta, Trio op.3, composta appositamente per l’occasione dal M° Giuseppe D’Amico.

Cinque concerti per un pubblico variegato ed entusiasta, soprattutto quello dei più giovani, i mille allievi dell’Istituto San José, gestito dall’Opera Don Guanella per il quali l’Ensemble si è esibito l’11 e il 14 luglio.

Il 12 luglio è stato realizzato un concerto presso la Iglesia Italiana Mater Misericordiae, luogo simbolo per i Salesiani in Argentina e importante in quanto è stata la prima opera missionaria di don Bosco nel mondo, nata nel 1875, mentre il 13 luglio l’Ensemble si è esibito presso il Circulo Italiano Argentina in occasione dei festeggiamenti per il Centenario di questa prestigiosa istituzione.

Il 14 luglio, la mattinata è stata dedicata agli allievi dell’Istituto San José mentre nel pomeriggio l’evento clou è stata la consegna della reliquia di San Teodosio, patrono di Pietragalla, alla comunità dei pietragallesi di Buenos Aires.

L’occasione della tournée in Argentina che è coincisa con la ricognizione della reliquia del Santo, avvenuta qualche mese prima, ha favorito questo importante scambio tra l’Ensemble Accademia Ducale, che ha sede a Pietragalla, e i Pietragallesi d’oltreoceano che li ha voluti omaggiare con un concerto e la consegna della partitura del brano Trio op.3 del M° D’Amico.a

