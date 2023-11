L’Academy Basket Potenza, diciotto giorni dopo l’ultima partita in campionato, pronta a tornare in campo! I dettagli

Diciotto giorni dopo l’ultima partita in campionato – era l’infrasettimanale di Ognissanti con Maddaloni – l’Academy prova a tornare sul parquet, attesa dalla trasferta sul campo della neopromossa Centro Ester Barra.

Osservato il turno di riposo, i potentini sono stati costretti a rimanere ai box per l’impraticabilità di campo del PalaPergola domenica scorsa con la capolista Parete, una pausa non prevista che Matteo Cagnacci e compagni devono provare ad assorbire, recuperando il ritmo partita.

Centro Ester – Academy è una sfida che si ripresenta tre anni dopo il breve campionato di D 2020/21, in cui i ragazzi di coach Bochicchio prevalsero in entrambi i match (74-53 in Campania, 79-77 in un ben più equilibrato incontro giocato a Potenza), categoria dalla quale, al termine di un’avvincente finale conclusa a gara 5 con Piedimonte Matese, i partenopei sono stati promossi lo scorso anno.

Due, finora, le vittorie in campionato conseguite da Gianluca Tredici (top scorer dei suoi finora con oltre 22 punti di media dopo un lungo passato tra B e C) e compagni: entrambe in casa, con Cercola (79-78) e University (86-75).

Oltre a Tredici, sono diversi i volti già affrontati dall’Academy negli ultimi anni, a partire dall’ex Maddaloni e Ischia Pasquale Cavallaro, passando per gli esterni Fiore (12.6 punti per gara, ex Parete) e Nocerino (12 punti ad allacciata di scarpe), prima con Marigliano e lo scorso anno con Cava, per chiudere con il playmaker Toscano, affrontato anche nel turno – promozione di qualche mese fa con lo Sporting Portici.

Elementi che, a dispetto dell’anno del matricolato ed una posizione nella seconda parte della classifica, rendono il Centro Ester un avversario temibile, soprattutto alla luce dello stop cui il roster potentino ha dovuto far fronte, con il chiaro intento, però, di riprendere il cammino interrotto ad inizio Novembre.

Conferma Matteo Cagnacci alla vigilia:

“Il Centro Ester è sì una neopromossa che viene dalla Serie D, ma da rispettare perché può contare su giocatori di valore, a partire da Gianluca Tredici, un passato in Serie B prima di scendere più di recente in queste categorie e che rappresenta di certo il pericolo pubblico numero uno per la nostra difesa.

Abbiamo salutato una delle partite per noi più importanti e sulla quale avevamo proiettato le nostre energia anche mentali quale quella di domenica con Parete e non è stato facile tornare ad allenarsi senza averla giocata, ciononostante veniamo da una buona settimana di allenamenti e contiamo di disputare un’ottima partita, a patto di non sottovalutare l’avversario”.

Palla a due alle ore 19.00 di Domenica presso il Centro Ester di Via G. Vela nel quartiere Barra, arbitreranno l’incontro i signori Petrisco e Petruzziello di Avellino.