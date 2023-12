Lauria avrà il suo CineTeatro! L’annuncio

Bella notizia di fine anno!

Ecco quanto fa sapere il Sindaco di Lauria, Gianni Pittella:

“Ricordo bene la chiacchierata con Rocco Papaleo il nostro illustre concittadino artista di fama internazionale.

Era poco dopo le elezioni amministrative del 2021, eravamo a prendere un caffè al ristorante da Panaino.

Parlavamo delle iniziative culturali da fare a Lauria e ad un certo punto ci guardammo negli occhi e ci dicemmo: questa Città non può rimanere senza un CineTeatro.

Quel desiderio è diventato obiettivo prioritario, voluto fortemente dall’Amministrazione e per il quale abbiamo partecipato ad un bando “missione cultura” dell’ICS (istituto credito sportivo) per l’ottenimento del contributo totale sugli interessi, facendo in modo che gli interessi fossero pari a zero sul mutuo di 1.870.000 €.

In queste ore abbiamo avuto la notizia che il mutuo è stato concesso e i soldi sono stati accreditati.

E’ un grande risultato, frutto di tenacia e visione.

Ora bisognerà esperire tutte le procedure tecniche e servirà un po’ di tempo, ma Lauria avrà il suo CineTeatro!”.