Le reliquie di Sant’Egidio Abate dalla Francia a Latronico: un vento storico! I dettagli

Nel 2018, per iniziativa dei Comuni di Latronico (PZ) e Linguaglossa (CT), in preparazione delle celebrazioni dei 1300 anni della morte del comune Santo Patrono, prende avvio l’ambizioso progetto di unire fra di loro tutti i Comuni italiani che hanno come loro Patrono Sant’Egidio Abate.

Il 5 dicembre 2019, tredici Comuni che rappresentano la rete di Comuni e che intercettano geograficamente l’Italia di Sant’Egidio dal Nord a Sud, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia, siglano a Roma, presso la Camera dei Deputati, un protocollo d’intesa insieme alla Comunità di Sant’Egidio che ne è parte integrante e garante.

Allo stesso tempo, il Comune di Latronico, con forte determinazione, coltiva l’idea di stabilire, anzi di ri-stabilre un rapporto con la terra del romitaggio del nostro Sant’Egidio: Saint-Gilles-du-Gard, con la sua storica abbazia, che porti ad un gemellaggio dei due Comuni.

Il 22 e 23 ottobre 2022, invitata dal Sindaco di Saint Gilles, a partecipare ai festeggiamenti per la ricorrenza dei 1300 anni della morte del Santo, una delegazione del Comune di Latronico, si reca nel Comune francese, non solo per pregare sulla tomba dell’amato Santo, ma per riannodare i fili di un rapporto iniziato quarant’anni prima, con i Sindaci Albino Rossi e Luigi Ciminelli, poi interrotto, e che si era concretizzato nello scambio di visite tra gli Amministratori di Saint-Gilles a Latronico e viceversa.

La visita del mese di ottobre u.s. ha prodotto i suoi frutti, tanto che alla richiesta del Comune di Latronico alla “casa madre” di Saint-Gilles-du-Gard di condividere il progetto, che è culturale, turistico e spirituale insieme, già firmato da altri comuni italiani che hanno come santo Patrono Sant’ Egidio Abate, e di siglare un patto d’amicizia con il Comune di Latronico è stato risposto positivamente.

Dal 14 al 24 giugno c.m. una delegazione di Amministratori insieme al Parroco Jean-Marie Pezenti di Saint-Gilles-du-Gard, ricambierà la visita e si recherà a Latronico.

La delegazione porterà con sé il busto e le reliquie del Santo conservate nella storica Abbaziale di Saint-Gilles-du-Gard.

Un evento storico, unico ed eccezionale, per la comunità cristiana e civile di Latronico.

Sarà questa l’occasione per siglare, dopo quasi mezzo secolo di attesa, attraverso un Consiglio Comunale straordinario, se non l’agognato gemellaggio, un patto di amicizia tra Latronico e Saint-Gilles-du-Gard, ponendo così un saldo e duraturo legame tra le due Comunità civili e con quella che è la “casa madre” del culto del nostro amato e venerato Santo Patrono Sant’Egidio Abate.

È grazie anche a questa visita, se la Comunità di Sant’Egidio – che fa della memoria del Santo un elemento importante della propria identità e che cerca che, nei diversi Paesi, Sant’Egidio sia sempre un nome di «preghiera», di servizio ai «poveri» e alla «pace» -, potrà finalmente accogliere e custodire nella chiesa a Lui dedicata, in Trastevere, nel cuore della città di Roma, che dal 1972 accoglie la vita di preghiera della Comunità, una reliquia insigne del Santo.

Un’occasione aggiuntiva che sant’Egidio ci offre per maturare in un momento non facile non solo per le nostre Comunità, ma per il mondo.

Il programma provvisorio della visita della delegazione francese di Saint-Gilles-du-Garda a Latronico, prevede:

mercoledì 14 giugno, a Roma, la consegna, presso la sede della Comunità di Sant’Egidio della reliquia alla Chiesa di Sant’Egidio in Trastevere;

giovedì 15 giugno,

in mattinata, accoglienza della delegazione francese in Municipio da parte delle Autorità civili, religiose e militari.

ore 18:00 Cerimonia di accoglienza in Via Lacava ___ (Madonnina) della Statua e delle reliquie di Saint Gilles. Breve processione fino alla Basilica dove, dopo i saluti delle autorità civili e religiose in Piazza S. Egidio, verrà celebrato il Solenne Pontificale presieduto dal Vescovo Mons. Vincenzo Orofino, concelebrato con il parroco di Latronico e quello di Saint Gilles.

A seguire lo svelamento, in Piazza Sant’Egidio, della targa commemorativa dell’evento.

Venerdì 16 giugno, in mattinata, visita guidata alla casa/museo del puntino ad ago

Ore 14:00-15:00. Partenza per Linguaglossa per partecipare ai festeggiamenti per la celebrazione del centenario dell’evento miracoloso del 17 giugno 1923.

Sabato 17 e Domenica 18 giugno, partecipazione ai festeggiamenti a Linguaglossa.

Lunedì 19 giugno, al pomeriggio, conoscenza del territorio: Musei, Grotte, Terme, Mostra fotografica-documentaria sulle processioni di Sant’Egidio e gita a Maratea e lago sirino.

Martedì 20 giugno, Consiglio comunale per formalizzare il patto di amicizia tra il Comune di Latronico e quello di Saint-Gilles-du Gard.

Mercoledì 21 giugno, a Roma partecipazione all’udienza del Papa per benedizione della statua di Saint Gilles e reliquiario.

Giovedì 22 giugno, Gita a Matera.

Venerdì 23 giugno, ore 18:00 Messa in Basilica concelebrata concelebrato dal parroco di Latronico e quello di Saint Gilles, a seguire processione con la Statua e le reliquie di Saint Gilles.

Sabato 24 giugno, in mattinata, Saluti in Municipio

