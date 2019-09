Manovre Salvavita nel potentino con la Croce Rossa! Ecco il programma

La Croce Rossa Italiana da sempre si occupa di formazione e di educazione sanitaria promuovendo su tutto il territorio nazionale percorsi informativi e/o formativi, in base alle linee guida internazionali (ILCOR) sulle Manovre Salvavita, semplici manovre che possono fare la differenza.

Il Progetto delle Manovre Salvavita Pediatriche racchiude quei percorsi, formativi e/o informativi, che tendono, in modo coordinato, ad aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che sono a contatto con i soggetti in età pediatrica a conoscere, ad acquisire e saper eseguire azioni e modificare i propri comportamenti per mantenere e/o migliorare la salute dei bambini.

Un dato importante da annotare è che chi assiste ai primi momenti dell’evento di solito non è adeguatamente formato ad intervenire o richiedere l’intervento dei soccorsi qualificati.

L’associazione “La Rosa dei Venti” con il patrocinio del Comune di Bella assieme alla Croce Rossa Comitato di Potenza presenta una Giornata a tema: Prevenzione e Informazione sulle manovre salvavita.

L’appuntamento, per chiunque sia interessato, è previsto per il 29 Settembre 2019 a San Cataldo di Bella.

Questo il Programma della Giornata:

ore 9:00 Ritrovo presso il piazzale adiacente la Statua di Padre Pio e il Piazzale della Chiesa di San Cataldo;

ore 9:30 INIZIO ATTIVITA’, Punto Sanitario II. VV., controllo livelli glicemia e controllo della pressione arteriosa;

ore 10:00 Trucca bambini ed educazione stradale;

ore 11:00 Esercitazioni MSP e BLS;

ore 15:00 Ripresa attività con preparazione scene e attori per esercitazione e simulazione di una situazione di maxiemergenza.

Di seguito la locandina dell’evento.