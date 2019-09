Potenza, accessibile a tutti con l’abbattimento delle barriere architettoniche: ecco gli interventi

Ieri il Sindaco Mario Guarente e gli assessori Marika Padula e Fernando Picerno, rispettivamente con deleghe alle Pari opportunità e alle Politiche sociali e abitative, hanno incontrato i referenti della associazioni che operano con persone con disabilità.

Tra gli altri affrontati due argomenti:

la sigla del contratto per la gestione del “Servizio di residenzialità sperimentale – COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA’ PSICOFISICHE”, nell’ambito del progetto ‘Dopo di noi’,

la compilazione dei questionari attraverso la quale è stata effettuata una rilevazione dei bisogni.

Il Sindaco ha confermato la volontà di mantenere a uno degli impegni assunti in campagna elettorale:

“quello di intervenire in maniera decisa per eliminare il maggior numero di barriere architettoniche presenti, dalle fermate dell’autobus agli attraversamenti pedonali, dall’accessibilità dei marciapiedi, alla sosta dei veicoli che trasportano persone con disabilità.

I fondi possono essere reperiti e, un mio prossimo viaggio a Bruxelles sarà finalizzato anche a conoscere e attivare percorsi per ottenere finanziamenti europei previsti proprio per queste finalità”.

Fernando Picerno, ha sottolineato:

“La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di 7 posti, nello specifico 6 posti sono riservati alle persone con disabilità psicofisiche di età compresa tra i 18 e i 64 anni residenti nel Comune di Potenza: questi posti possono essere occupati da non residenti, previa autorizzazione del Comune di Potenza, solo in assenza di richieste e per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a condizione che non sopraggiungano altre richieste dai residenti.

Le rette spetteranno, naturalmente, al Comune di residenza.

La volontà di convocare questo incontro nasce per ascoltare direttamente da chi opera sul campo, proposte, esigenze e criticità.

Invitiamo tutti a continuare su questa strada, la strada del dialogo, del confronto, del perseguire insieme obiettivi comuni e condivisi”.

L’assessore Padula dal canto suo ha ribadito:

“la necessità di abbattere, ancor prima delle barriere architettoniche, quelle culturali, con le quali le persone con disabilità e le loro famiglie sono costrette a scontrarsi quotidianamente.

E’ importante che, anche grazie al fondamentale apporto fornito dall’associazionismo che opera in questo settore, si giunga a fare di Potenza una città nella quale le persone con disabilità non siano più considerate come affette da patologie, ma semplicemente persone appunto, con peculiarità diverse, non solo degne del rispetto che si deve a chiunque altro, ma in grado di partecipare attivamente alla crescita della nostra comunità, sotto ogni aspetto.

Anche a seguito dei suggerimenti formulati nella riunione odierna, ci impegneremo per realizzare una sfilata di moda che possa avvalersi del contributo di persone con disabilità”.