Maratea: il Cristo Redentore illuminato dal Tricolore “Per dimostrare vicinanza all’intera Nazione”

La statua del Cristo Redentore di Maratea:

“segno visivo di unità e di speranza, sarà illuminata con il nostro Tricolore.

Per dimostrare vicinanza all’intera Nazione che sta vivendo un periodo molto difficile”.

Rivolgendosi ai cittadini il Sindaco, Daniele Stoppelli, ha dichiarato:

“Care concittadine e cari concittadini,

in queste ultime settimane, ho parlato con molti di voi e ho potuto toccare con mano la preoccupazione che regna nelle nostre famiglie, preoccupazione per la salute e per il futuro, che si presenta alquanto incerto specialmente riguardo ai tempi di soluzione di questa crisi.

Rivolgo però ancora a tutti l’appello: rispettate le ordinanze che vengono emanate e, principalmente, RESTATE A CASA!

Non dobbiamo vanificare tutti gli sforzi e i sacrifici fino ad oggi compiuti.

In modo particolare vi chiedo di impedire i raggruppamenti, che oltre ad essere vietati sono pericolosi e potrebbero essere momento di rallentamento nella lotta alla diffusione del covid 19.

Confidiamo nel vostro senso civico e nella vostra sensibilità”.

