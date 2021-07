Maratea: struttura abusiva sequestrata dai Carabinieri! Ecco i dettagli

Nel pomeriggio del 01 Luglio 2021, a Maratea (PZ) i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Lagonegro (PZ), collaborati dal personale della locale Stazione Carabinieri, in attuazione della delega della Procura della Repubblica di Lagonegro (PZ), hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di un’area ricadente nella struttura alberghiera “Santavenere”, sulla quale è stata realizzata una trasformazione edilizia costituita da una struttura in legno di circa 1000 mq, stabilmente vincolata al suolo mediante staffe a plinti prefabbricati in calcestruzzo, interrati in un terrapieno di circa 1,20 metri di altezza.

L’opera abusiva ricade in zona sismica, ed è stata realizzata in assenza del necessario permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica.

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro (PZ).a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)