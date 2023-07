Marsicovetere, per il troppo caldo posticipato l’inizio delle partite del Torneo di qualificazione ai Campionati Europei under 22 maschile. Il calendario

Vista l’eccezionale ondata di caldo di questi giorni e per garantire le migliori condizioni di gioco, l’organizzazione, in pieno accordo con le Nazionali partecipanti, il Supervisor CEV e gli Uffici CEV, ha deciso di posticipare l’orario di inizio delle partite del Torneo di qualificazione ai Campionati Europei under 22 maschile, al via oggi pomeriggio a Marsicovetere (PZ).

L’esordio della Nazionale under 22 guidata dal tecnico Matteo Battocchio è quindi fissato per questa sera alle ore 20 contro il Lussemburgo al Palazzetto dello sport Villa d’Agri.

La prima gara tra Montenegro e Bulgaria prenderà invece il via alle 17.30.

Questi i nuovi orari di gioco del Torneo di qualificazione all’Europeo U22M:

Palazzetto dello sport Villa d’Agri – Marsicovetere (PZ)

Venerdì 21 luglio 2023

Ore 17.30 – Montenegro-Bulgaria

Ore 20.00 – Italia-Lussemburgo

Sabato 22 luglio 2023

Ore 17.30 – Bulgaria-Lussemburgo

Ore 20.00 – Montenegro-Italia

Domenica 23 luglio 2023

Ore 17.30 Lussemburgo-Montenegro

Ore 20.00 Bulgaria-Italiaa

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)