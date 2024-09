Meteo Potenza: nuovo peggioramento in arrivo! Ecco le previsioni aggiornate

Un nuovo e più generale peggioramento del quadro meteorologico è atteso con l’avvio della nuova settimana, con piogge e rovesci che in più occasioni interesseranno tutte le regioni.

Non mancheranno, dunque, fasi asciutte, con nuvolosità irregolare, alternata anche a qualche parziale e temporanea schiarita.

Le temperature si manterranno inferiori alle medie climatiche tipiche del periodo, anche di 4-6 °C.

Quindi che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 14 Settembre, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 8°C.

Domenica 15 Settembre avremo nubi in progressivo aumento con piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 9°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.