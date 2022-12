Nel Potentino addio al professor Mennonna: “tantissimi sono stati i pazienti che negli anni si sono affidati alle sue mani”

Un tremendo lutto ha colpito il potentino.

Come fa sapere il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro:

“E’ venuto a mancare l’illustre professor Pasquale Mennonna, di origini muresi, scomparso all’età di 81 anni presso il Centro Don Gnocchi dove era ricoverato per una malattia che lo affliggeva da tempo.

Tutti avranno ben impresso il ricordo dell’operazione alla testa a Giancarlo Antognoni, rimasto ferito durante una partita, che grazie a lui riprese poi a giocare senza problemi diventando campione del mondo nel 1982 con l’Italia di Bearzot.

Ma tantissimi sono stati i pazienti che negli anni si sono affidati alle sue mani e hanno potuto avere salva la vita.

È stato un esempio per la medicina, per la sanità e per la società.

Un abbraccio alla famiglia da parte della comunità murese”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.a

