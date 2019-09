Nel potentino le manovre per salvare i bambini dal soffocamento: i dettagli

Si è svolta ieri a Ruoti, nella sala consiliare, il primo corso informativo alla popolazione per la diffusione delle manovre di disostruzione pediatriche a cura dell’associazione cuore e salute di Avigliano con la collaborazione del Comune di Ruoti.

Un progetto di educazione sanitaria che si rivolge alle insegnanti, alle mamme ed ai papà, ai nonni e alle baby sitter e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con dei bambini.

L’ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi, anche fatali.

L’associazione Cuore e Salute, presieduta da Margherita Mecca, è impegnata nella diffusione della conoscenza di queste semplici manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi conseguenze dell’ostruzione delle vie aeree.

L’impegno dell’associazione unitamente alla volontà dell’amministrazione è quello di svolgere su tutto il territorio incontri informativi e corsi formativi specifici.

I primi hanno la durata di 1 ora circa, a titolo gratuito ed aperti a tutti con lo scopo di diffondere, appunto, i principi di educazione sanitaria specifica, riflettere sul “problema” e conoscere il Progetto Manovre Salvavita Pediatrica.

Il corso formativo, che segue le Linee Guida Internazionali ILCOR (International Liason Committee On Resuscitation), è teorico-pratico e della durata di 2 ore, caratterizzato da esercitazioni pratiche su manichini (bambino e lattante).

Il Sindaco Anna Maria Scalise evidenzia:

“Per prevenire è necessario essere informati, e l’unica possibilità di risolvere l’ostruzione completa delle vie aeree è affidata al corretto esercizio delle Manovre di Disostruzione Pediatriche, manovre che, se ben applicate, possono essere salvavita. E salvare la vita ai bambini è salvare il nostro patrimonio universale”.

Il vicesindaco Maria Troiano afferma:

“È importante diffondere la cultura del primo soccorso nella popolazione poiché insegna e divulga le manovre di primo soccorso fondamentali affinché in una situazione di bisogno ognuno sappia come comportarsi, sapere cosa fare e soprattutto cosa non fare in caso di emergenza.

Molti sono stati i partecipanti ai corsi a testimonianza della sensibilità delle persone su queste tematiche”.