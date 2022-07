Nel potentino vola alto il ricordo di Domenico, strappato alla vita da un terribile incidente: questa l’iniziativa

Grande successo per il Motoraduno a cura dell’associazione RuotiAmo in moto, giunto ormai alla sua terza edizione.

Oltre 150 le moto che hanno aderito a questo evento prendendo parte anche ai due momenti conviviali che si sono tenuti sempre a Ruoti, a pranzo e in villa comunale in serata.

Non sono mancati momenti di riflessione in ricordo del compianto Domenico De Carlo.

Nel suo intervento il sindaco Franco Gentilesca unitamente al vicesindaco e assessore allo sport Maria Troiano, ha consegnato, per conto dell’associazione una targa commemorativa in ricordo della sua passione per le due ruote ed ha rivolto un pensiero di pronta guarigione per Paola, ancora in cura presso l’ospedale.

La manifestazione si è tenuta nel rispetto delle regole sulla sicurezza stradale grazie ad una attenta ed accurata organizzazione da parte del presidente dell’associazione Giovanni De Carlo e di tutti i suoi componenti.

Ecco le foto della giornata.

