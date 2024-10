Nuova versione digitale della patente e tessera sanitaria. Ecco come averle a portata di click

E’ stata introdotta la nuova versione digitale della patente, tessera sanitaria e della carta europea della disabilità.

Come specificato da tgcom24, sull’app Io la versione digitale di questi documenti è per ora disponibile per i primi 50mila cittadini italiani.

“Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema It-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025″, ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.

I tre documenti digitali potranno essere utilizzati in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per interazioni offline: la patente di guida potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine; la tessera sanitaria permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale; la carta europea della disabilità avrà i medesimi usi già previsti con la versione del documento fisico.

I 50mila cittadini italiani selezionati ricevono, all’apertura dell’app Io, un messaggio che li informa della disponibilità dei documenti digitali.

A quel punto, per inserirli nel proprio portafoglio digitale, è sufficiente identificarsi (con Spid o con Cie) e seguire le istruzioni che vengono fornite passo passo.

L’abilitazione della tessera sanitaria è immediato, mentre per la patente è necessario attendere qualche minuto: la richiesta viene infatti inoltrata alla Motorizzazione civile e abilitata dopo i controlli.

Una volta abilitati, i documenti si trovano nella sezione “portafoglio” dell’app, e possono essere mostrati come si farebbe con quelli fisici.

Per la tessera sanitaria è disponibile il codice a barre che si mostra normalmente in farmacia o in ospedale, mentre per la patente, oltre alla riproduzione della tessera fisica, è presente anche un QR code che ne certifica l’autenticità.

La funzionalità Documenti su IO è stata sperimentata nei mesi scorsi da un gruppo tecnico di valutazione.

Dopo i 50mila cittadini abilitati oggi, la funzionalità verrà estesa progressivamente a tutti gli italiani.

Dal 6 novembre saranno infatti abilitate 250mila utenze, dal 30 novembre un milione e dal 4 dicembre tutti gli italiani potranno caricare i propri documenti sullo smartphone.

L’utilizzo dei documenti digitali sull’app Io non è obbligatorio: si tratta infatti di uno strumento facoltativo.

I cittadini sono dunque liberi di continuare a usare esclusivamente i documenti fisici.

Ma, spiega il sottosegretario Butti, “con l’introduzione dell’It-Wallet, e anticipando i tempi del regolamento europeo Eidas2, l’Italia intraprende un percorso ambizioso verso l’evoluzione dei servizi digitali.

Questo strumento offrirà ai cittadini nuove opportunità per l’utilizzo della loro identità digitale, garantendo al tempo stesso massima sicurezza e tutela dei dati personali“.