A Potenza alta formazione organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata. Gli appuntamenti in programma

Saranno tre giorni di alta formazione, quelli promossi e organizzati dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata e che vedranno i professionisti lucani protagonisti di incontri e confronti di livello su due temi fondamentali.

Il 26 ottobre nella sede dell’Ordine di Potenza, in via della Chimica 61, a partire dalle ore 9.00, un evento Ecm su “La relazione che cura nella malattia oncologica”.

Illustri i relatori:

il dr. Francesco Scarito, psicologo, psicoterapeuta, responsabile del Servizio di psico-oncologia dell’ospedale La Maddalena a Palermo;

la dr.ssa Maria Chiara Lasala, psicologa, psicoterapeuta, esperta in cure palliative e assistenza domiciliare oncologica a Palermo;

la dr.ssa Letizia Raucci, psicologa, psicoterapeuta del San Carlo di Potenza.

Alla fase seminariale, seguirà una tavola rotonda alla presenza del dr. Marcello Ricciuti, Responsabile dell’Hospice dell’AOR San Carlo del capoluogo, della dr.ssa Veronica Tancredi, psicologa, psicoterapeuta, esperta in psico-oncologia (LILT) e dei soci “Amici dell’Hospice”, associazione nata nel 2008, a supporto delle attività dell’Hospice del nosocomio potentino.

In una due giorni, invece, si parlerà di “Psicologia dell’Abitare”.

I prossimi 29 ottobre e 5 novembre a Matera, infatti, nel Campus Lanera dell’Università della Basilicata, nel Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, l’Ordine degli Psicologi, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Matera e la Rete Potenza Città per le Donne, ospiterà un evento Ecm per proporre un approccio e un nuovo modo di far confluire trasversalmente le professioni coinvolte nell’universo dell’abitare.

Straordinaria la presenza della prof.ssa Donatella Caprioglio, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, docente a Parigi all’Università di Medicina Bobigny Paris 13 e all’Università di Padova, nonché all’École Superieure d’Architecture della Villette (Parigi).

Obiettivi dell’iniziativa: stimolare la riflessione sul significato che l’ambiente abitato ha per ciascun individuo, incrementare la consapevolezza dei processi psicologici relativi alla scelta del proprio luogo abitativo e fornire strumenti conoscitivi per creare uno spazio-casa in sintonia con le esigenze di chi lo abita.

Di seguito le locandine con i dettagli.