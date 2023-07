Nuovo inno del Potenza Calcio: solisti e band possono presentare le loro proposte! Ecco fino a quando

Al via la seconda fase di #VocialViviani: contest per il nuovo inno rossoblù promosso dal Potenza Calcio, in collaborazione con il Festival Musica Senza Etichetta e la pagina d’informazione web Il Potentino.

Da lunedì 24 luglio – una volta lanciato sui canali social facebook e instagram Potenza Calcio Official e attivo sul sito web potenzacalcio.eu – fino alle ore 23.59 di martedì 15 agosto, solisti e/o band potranno candidare il proprio inno: basterà cliccare il link online per consultare il regolamento, compilare il modulo d’iscrizione e inviare la propria traccia audio inedita, in linea con le emozioni espresse dai tifosi nella prima fase del contest.

Alla scadenza dei termini, sarà indetta una votazione il cui risultato complessivo – tifosi al 60% e una commissione interna al 40% – selezionerà l’inno vincitore che risuonerà allo Stadio Alfredo Viviani già in occasione della stagione sportiva 2023/24.

L’autore avrà la possibilità di registrarlo gratuitamente e presentarlo con un apposito spazio a cura del Potenza Calcio.a

