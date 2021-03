Parco eolico Ruoti-Avigliano-Bella-Atella: installazione nei pressi del Santuario? Ecco i chiarimenti del Sindaco

Preoccupa in provincia di Potenza il crescere dell’eolico selvaggio.

Queste le ultime notizie che emergono sul Parco eolico Ruoti (PZ)-Avigliano (PZ)-Bella (PZ)-Atella (PZ) grazie alle dichiarazioni del Sindaco del Comune, Giuseppe Mecca:

“Considerata la legittima e crescente preoccupazione registrata negli ultimi giorni all’interno della nostra comunità in ordine ai lavori di installazione del suddetto Parco Eolico, pur trattandosi di un iter autorizzativo che si è concluso (anche in tale caso) in una fase precedente rispetto all’insediamento dell’attuale maggioranza, riteniamo opportuno relazionare ai cittadini circa lo stato delle cose e tutto quanto è di nostra conoscenza.

Va precisato sin da ora che nessuna installazione avrà ad oggetto i luoghi attigui al nostro Santuario e il Monte Carmine, dove in realtà i lavori in corso riguardano solamente l’interramento di un cavidotto e giammai l’installazione di un aerogeneatore.

Come è nostro costume fare, relazioneremo nelle competenti sedi istituzionali con un apposito punto all’ordine del giorno che verrà trattato nel prossimo Consiglio Comunale, in modo tale da rendere intellegibile e trasparente ad ogni cittadino la realtà delle cose”.

