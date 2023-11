Per il Potenza C5 si chiude una settimana perfetta. Bravissimi

Si chiude una settimana perfetta per il Potenza.

Dopo la vittoria di lunedì nel posticipo di Noci, i rossoblù si ripetono nel derby contro l’Essedi Maschito giocato al PalaPergola. Trivigno e compagni mettono in cascina altri tre punti aggiudicandosi la partita per 6-1. Partenza sprint del Potenza in un match valevole per la quarta giornata del girone G di Serie B.

I ragazzi di mister Tancredi dopo 5 minuti sono già avanti per 3-0 grazie ai gol di Canadeo e Cirenza (bella doppietta per l’esperto giocatore classe ’91).

La squadra gioca a memoria e le occasioni fioccano dalle parti di un Maschito che lamenta l’assenza pesante in difesa del centrale Ferrenti.

Il poker di Gianluca Claps a fine primo tempo porta le squadre al riposo sul 4-0 per i padroni di casa.

Ad inizio ripresa la quinta rete di Canadeo chiude praticamente i giochi.

Cerca con insistenza il gol personale Molinari, senza esito, mentre dall’altra parte sono molto pericolosi prima Bochicchio e poi Del Cogliano.

Il Maschito trova il gol dell’1-5 con Mattia Coscia che rianima gli ospiti, i quali però si espongono anche alle ripartenze di un Potenza che, al tramonto del match, segna il 6-1 definitivo ancora con Gianluca Claps.a

