Pignola dà il benvenuto ad Eleonora, nuova Agente della Polizia Locale. Auguri di buon lavoro

Il Sindaco di Pignola, Antonio De Luca, condivide con i concittadini questa notizia:

“È con grande piacere che annuncio l’arrivo della nostra nuova Agente, Eleonora Modrone, che si unisce alla Polizia Locale del nostro comune.

Siamo certi che contribuirà sicuramente a rafforzare i nostri sforzi nel garantire un paese più sicuro e accogliente, con il suo bagaglio di esperienza e professionalità.

Con questa ulteriore nuova assunzione, risultato del concorso pubblico indetto qualche mese fa, continua il nostro lavoro di rafforzamento della capacità amministrativa generale e in particolare con il corpo di Polizia Locale rafforzato a 3 unità fisse e 2 in collaborazione con altri comuni, per garantire servizi adeguati su tutto il territorio comunale”.