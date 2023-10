PM Gruppo Macchia Potenza, arriva il primo punto stagionale. Complimenti!

Primo punto stagionale per la PM Gruppo Macchia Potenza che costringe al tie-break la Lavinia Group Trani.

Sconfitta per 3-2 per la formazione di coach Stefano Zangheri che scende in campo con grinta e voglia di riscatto.

Nel primo set la PM Gruppo Macchia si è presa il tempo di organizzarsi in campo e capire al meglio le indicazioni del nuovo tecnico, giunto a Potenza giovedì; il parziale è di 13-25.

Nel secondo set cambia la storia, le ragazze di Zangheri invertono le sorti della gara e scendono in campo con più grinta ascoltando le indicazioni del tecnico e mettendo a terra palloni utili a fare punti e alzare il morale, la PM Gruppo Macchia chiude 26-24 e porta le serie sull’1-1.

Nel terzo set la PM mette ancora più grinta, determinazione e soprattutto convinzione ed è proprio questo che permette alle ragazze di coach Zangheri di andare avanti grazie al 25-19.

Quarto set decisivo per le sorti del match, la PM Gruppo Macchia inizia ad accusare stanchezza ma conduce il set cedendo solo nel finale dove si fa rimontare dal Trani che porta il set ai vantaggi chiudendo 26-28 e portando la gara al tie-break.

Quinto set dai due volti con le rossoblù che nella prima metà mettono a terra punti pesanti e vanno al cambio di campo sull’8-3; nella seconda parte del set Trani rimonta e si porta in avanti chiudendo poi sul 12-15. Adesso testa alla prossima gara, sabato 4 novembre a Bari in casa dell’Asem, tempo prezioso per coach Zangheri per approfondire la conoscenza con il gruppo e trasmettere altri concetti.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)