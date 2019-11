Potenza: 450.000 euro per la messa in sicurezza di questa strada della provincia

L’amministrazione Comunale di Bella informa la cittadinanza che:

“nei giorni scorsi è avvenuta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 67 da Sant’Antonio Casalini a Baragiano Scalo, per un importo complessivo del progetto di euro 450.000, rientranti tra gli interventi infrastrutturali programmati con le risorse Asse Viabilità Area Interna Marmo Platano.

In considerazione dell’importanza dell’arteria e dello stato di grave dissesto in cui versa, il 6 Novembre è stata inviata una comunicazione, sottoscritta congiuntamente dal nostro Sindaco, Leonardo SABATO, e dal Sindaco di Baragiano, Antonio COLUCCI, per sollecitare l’Ufficio Viabilità della Provincia a consegnare i lavori in via d’urgenza.

Seguiranno, pertanto, aggiornamenti relativi al sollecito e, soprattutto, relativi all’inizio ed al prosieguo dell’intervento”.

Di seguito la comunicazione congiunta inviata dal Sindaco di Bella e di Baragiano all’Ufficio Viabilità della Provincia.