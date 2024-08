Potenza, 6 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive! I dettagli

Il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha emesso sei provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.) ai sensi dell’art. 6 L. 401/89 nei confronti di sei tifosi del Taranto che hanno creato, con il loro comportamento, pericolo per la Sicurezza e l’Ordine pubblico.

Nello specifico, i soggetti appartenenti alla tifoseria organizzata del Taranto, in data 5 ottobre 2023, durante l’incontro di calcio AZ Picerno-Taranto valevole per la “Coppa Italia” di serie “C” tenutosi allo stadio “Curcio” di Picerno (PZ), si sono resi protagonisti di un’accesa discussione poi degenerata in una vera e propria rissa, durante la quale si sono colpiti con calci e pugni e utilizzando anche l’asta di una bandiera.​

​L’attività di indagine compiuta dai Carabinieri del Comando Compagnia di Potenza ha permesso di individuare, grazie all’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza, i responsabili dell’episodio.

​Nei confronti degli stessi, ai sensi dell’art. 6 L. 401/89, è stato emesso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive e gli è stato inibito l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati Regionali e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati Regionali, incontri di calcio di squadre di club nazionali, di Champions League, Europa League e Conference League, nonché l’accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate competizioni e comunque di non avvicinarsi o dirigersi verso detti luoghi entro un raggio di 500 mt, se già presente, allontanarsi immediatamente, per una durata di 1, 2, 3, 5, 8 e 10 a