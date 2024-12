Potenza: al neo insignito Cavaliere della Repubblica Giuseppe Petrosillo un riconoscimento anche da Rotonda. Complimenti

Con una targa a riconoscimento del lavoro svolto per la comunità, l’amministrazione comunale di Rotonda, nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, ha voluto omaggiare il suo concittadino, Giuseppe Petrosillo.

Classe 1946, nato a Monopoli, radiotecnico in pensione, ma da anni residente nel centro alle pendici del Pollino, Petrosillo, già maestro del lavoro, è stato insignito nei giorni scorsi, in Prefettura a Potenza, del titolo di “Cavaliere della Repubblica Italiana”.

A proporre la sua candidatura, lo stesso sindaco di Rotonda, Rocco Bruno.

Spiega il primo cittadino:

“Un atto dovuto nei confronti di una persona che si è sempre spesa nell’ambito socio – culturale offrendo il contributo volontario alla comunità e collaborando con l’Ente su più ambiti, mosso unicamente da autentica passione e senza ricevere alcun compenso.

Nelle sale del museo civico cittadino fa ancora bella mostra di sé il grande plastico ferroviario riassemblato con cura da Petrosillo, già ammirato da oltre 40 mila visitatori.

Ma l’impegno del neo insignito cavaliere non si è fermato all’allestimento del modello, costante è la sua vocazione a venire in aiuto alle persone in difficoltà, specie quelle più anziane ed all’animazione culturale della comunità attraverso l’associazione culturale Arti Visive di Rotonda e la gestione del cineteatro comunale ‘Selene’ concesso in comodato d’uso all’amministrazione comunale”.