Potenza: al via un’iniziativa al fianco di questi lavoratori in protesta da oltre un anno

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato sindacale CUB Basilicata (Confederazione Unitaria di Base).

Ecco cosa sta succedendo:

“È passato un anno esatto da quando è stata messa in piedi la tenda che è diventata simbolo della lotta delle lavoratrici e dei lavoratori ex TIS e ex RMI della Basilicata, presso il palazzo del governo regionale.

Il 2 Marzo 2024 alle ore 10.00 dopo oltre un anno da quel giorno organizzeremo un’iniziativa con i lavoratori ex Tis e ex Rmi presso il presidio.

Le elezioni regionali sono alle porte, il mese di aprile è vicino, le lavoratrici e i lavoratori ex TIS e ex RMI ancora non risalgono dalla condizione di precarietà in cui si trovano e il 2 marzo dopo oltre un anno dall’inizio della loro lotta, saranno ancora li, presso il presidio a ribadire che non intendono mollare fino a quando gli impegni presi dai governanti attuali non saranno mantenuti.

Sarà una giornata anche di confronto fra i lavoratori in lotta e chi si è impegnato a risolvere la loro questione (è prevista la presenza dell’Assessore regionale alle Attività Produttive Michele Casino).

Servirà anche per fare il punto della situazione e ringraziare chi si è schierato dalla parte dei più deboli e sfortunati in questa regione quali sono le lavoratrici e i lavoratori ex Tis e ex Rmi (è prevista la presenza dell’Arcivescovo Ligorio e del parroco Don Salvatore Dattero).

Con noi, il 2 Marzo, poteva essere presente anche Franco Marino il lavoratore RMI di Pignola morto tre anni fa mentre svolgeva il suo lavoro al servizio della collettività, poiché questo è impossibile, sarà presente al suo posto la sorella e la figlia di Franco”.