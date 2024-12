Potenza: all’istituto “Domenico Savio” si educa al rispetto e alla non violenza di genere. Ecco le foto dell’evento

Mercoledì 4 Dicembre presso l’I.C. “Domenico Savio” di Potenza si è svolto il seminario “Educare al rispetto e alla non violenza di genere: un seme per il futuro”, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti all’importanza del rispetto reciproco per contrastare ogni forma di violenza di genere.

L’evento ha visto la partecipazione del Dirigente scolastico, prof.ssa Daniela Novelli, che ha sottolineato quanto sia fondamentale il ruolo della scuola nella formazione di cittadini consapevoli e sensibili ai temi della parità e della non violenza di genere.

Il suo intervento ha messo in luce la necessità di una collaborazione attiva tra scuola, famiglia e territorio per contrastare ogni forma di discriminazione.

Ospiti dell’evento il criminologo Antonio Calabrese e la fondatrice di ” Non sei sola” di Potenza, Claudia Marone, che hanno arricchito il seminario con un’analisi approfondita sulle radici culturali e sociali della violenza di genere.

Attraverso dati, casi reali e riflessioni personali, hanno fornito, con un linguaggio chiaro e accessibile, strumenti utili per riconoscere i segnali di comportamenti problematici e pericolosi.

Referenti e organizzatrici dell’evento le prof.sse De Pierro, Santangelo e Misseri che, con il supporto di tutti i docenti dell’Istituto, hanno svolto un ruolo cruciale nella preparazione degli alunni a capire adeguatamente l’argomento trattato, offrendo loro una visione completa e approfondita del tema per favorirne una comprensione più ampia e consapevole .

Questo evento si inserisce in un percorso educativo continuo che l’I.C. “Domenico Savio” di Potenza pone al centro la formazione dei ragazzi come cittadini consapevoli, rispettosi e responsabili, volto a promuovere i valori della tolleranza, dell’inclusione e della parità di genere.

Ha concluso la Dirigente Novelli:

“Educare al rispetto e alla non violenza significa piantare semi di consapevolezza che, con il tempo e la cura, daranno frutti preziosi per una società più equa e inclusiva”.

Ecco le foto dell’evento.