Potenza, nominato il nuovo capo allenatore dell’Academy Basket. Auguri di buon lavoro

Academy Basket Potenza è lieta di comunicare la nomina di coach Giovanni Putignano a nuovo capo allenatore della prima squadra.

53 anni, originario di Mesagne con qualifica di Allenatore Nazionale, Putignano è un volto noto agli addetti ai lavori soprattutto per la lunga e positiva esperienza maturata alla guida di squadre e piazze storiche quali:

Matera,

Campli,

Cus Bari,

Basket Nord Barese,

Scafati Basket,

Cus Jonico Taranto,

Basket Corato.

Nell’ultima stagione è stato responsabile del settore giovanile e della prima squadra a Colleferro.

L’ascesa con Ostuni (di cui è stato coach per sette anni), partita dalla Serie C e condotta fino alla A2 – calcando più volte da avversario il parquet del PalaPergola – è tuttavia la ciliegina sulla torta di una carriera impreziosita dalla conquista di cinque promozioni.

Già Dottore Magistrale in scienze e tecniche dello sport, le qualifiche di Mental Coach professionista con specializzazione in Life & Sport, di istruttore minibasket regionale e, la più recente in ordine di tempo, di preparatore fisico 1 di tennis e padel ne connotano una personalità e professionalità rivolta a 360° sul mondo dello sport.

La società spiega:

“Una risorsa di cui Academy Basket è lieta di avvalersi per una più ampia crescita che non riguardi solo l’aspetto tecnico, a testimonianza della volontà di rilanciare le proprie ambizioni già in questo impegnativo campionato di Serie C interregionale.

La società formula a coach Putignano, che ha già diretto il primo allenamento della squadra e siederà in panchina Domenica nella gara casalinga con Lecce, il più caloroso in bocca al lupo per l’inizio di questa nuova avventura sportiva e all’agente Vincenzo Di Biaso il ringraziamento per la positiva riuscita della trattativa.

Contestualmente, dopo averne comunicato l’interruzione del rapporto di collaborazione tecnica, Academy Basket Potenza ringrazia coach Gianluca Gallo per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale”.