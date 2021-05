Potenza, anche questo Comune della provincia rischia la zona rossa: “i contagi sono in aumento”. Le parole del Sindaco

Il Sindaco di Muro Lucano (PZ), Giovanni Setaro, fa il punto della situazione su vaccini e circolazione del Coronavirus sul territorio.

Queste le sue parole:

“Siamo riusciti ad ottenere ulteriori dosi di vaccini e quindi, invito chi non avesse ancora ricevuto la telefonata per la somministrazione a mettersi in contatto con il proprio medico di base.

Si fa presente ai pazienti del Dott. Marotta e del Dott. Cardone, che domani 9 maggio potranno presentarsi presso l’hub vaccinale di Muro Lucano anche senza alcuna prenotazione, ma non si garantiscono tempi celeri per le attività sanitarie.

Al riguardo si rende necessario precisare che:

1. E’ obbligatorio portare i moduli già compilati in assenza dei quali la vaccinazione potrebbe non avere luogo;

2. La modulistica necessaria può essere scaricata dalla sezione “HOME” del sito del Comune di Muro Lucano all’indirizzo www.murolucano.eu

3. Qualora ci sia necessità, verrà programmata un’altra giornata vaccinale per la medesima fascia d’età;

4. Per il richiamo bisognerà aspettare la comunicazione da parte del proprio Medico di Base.

AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19:

mi dispiace dovervi comunicare che i contagi nella nostra città sono in aumento e mentre la Basilicata si muove verso la zona gialla, Muro Lucano rischia di diventare zona rossa in base al calcolo settimanale dell’incidenza su 100mila abitanti. Intanto, stiamo monitorando la catena dei contagi.

Vi chiedo di osservare le regole nel rispetto dell’intera comunità ed in particolar modo delle attività commerciali e ristorative”.

