Potenza: “Ancora alcun protocollo d’intesa per sopprimere questi passaggi a livello in città”! La denuncia

CIUFER Basilicata, gruppo di pendolari e di utenti occasionali delle linee Potenza-Foggia, Taranto-Potenza-Roma, Taranto-Sibari, fa sapere la sua in merito alle problematiche che attanagliano la circolazione ferroviaria della città di Potenza.

Ecco quanto espresso nella nota:

“Salutiamo con favore e interesse l’iniziativa di dedicare una riunione ad hoc alla questione dei passaggi a livello sulla linea Potenza-Melfi.

Spiace però constatare l’assenza di una ricognizione a livello regionale, nonché di un confronto pubblico ai vari livelli.

La linea Taranto-Potenza-Battipaglia, per i suoi disservizi, è una delle più problematiche della Regione, eppure anche quest’anno non è stato siglato alcun protocollo d’intesa con RFI e Comune di Potenza, per sopprimere i passaggi a livello di viale Marconi e via santa Maria di Bethlehem.

Questa noncuranza della Giunta Bardi nei confronti di aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, in prossimità di strade di grande comunicazione e di stazioni ferroviarie, appare incomprensibile, soprattutto perché non sono state fornite spiegazioni plausibili.

Chiediamo all’assessore Merra e al Presidente Bardi di dar prova di maggiore efficacia e di non rinviare ulteriormente l’impegno su questa linea ferroviaria”.

