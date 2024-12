Potenza: annullato l’evento “Un Giorno da Rugbista”. Le ultime notizie

Con grande dispiacere, Il Cus Basilicata Rugby comunica che:

“l’evento ‘Un Giorno da Rugbista’, previsto per sabato 14 dicembre 2024 presso il Campo Scuola “Donato Sabia” di Potenza è stato annullato.

La decisione è dovuta all’impossibilità di fruire dell’impianto sportivo per sopraggiunte esigenze di natura istituzionale a causa del probabile utilizzo della struttura da parte del Ministero degli Interni, come comunicato in una nota dall’Ufficio Sport del Comune di Potenza.

L’entusiasmo e la voglia di coinvolgere la comunità non si fermano qui, rimanete aggiornati sulle prossime iniziative!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.