Potenza, Antonio Nicastro purtroppo non ce l’ha fatta: il Presidente Bardi ordina un’inchiesta

In seguito alla morte del signor Antonio Nicastro, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ordinato l’apertura di una indagine immediata per evidenziare eventuali responsabilità e per prendere tutte le misure necessarie conseguenti.

Nei giorni scorsi erano state sollevate diverse polemiche sui ritardi nel sottoporre il 67enne a tampone.

In una denuncia pubblica, resa nota dalla nostra Redazione lo scorso 20 Marzo, il figlio dichiarava:

“Mio padre ha febbre e tosse da più di 15 giorni.

La febbre continua a peggiorare, la sera arriva anche a 39″.

“Astronik” (pseudonimo con cui si firmava sul web) è stato strappato alla vita da una terribile piaga.

In molti lo ricorderanno per sempre per la sua gentilezza e ironia.

