Potenza: arrivano i buoni sport per aiutare le famiglie nelle spese. Ecco a chi sono destinati

Per promuovere e garantire interventi di solidarietà e sostegno a cittadini lucani che, versando in gravi difficoltà economico-sociali, sono impossibilitati a provvedere in proprio a spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva, la Giunta Regionale ha ripartito ed assegnato alle amministrazioni comunali le quote dei “Buoni Sport”.

Ne dà notizia l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo riferendo che il finanziamento complessivo ammonta a circa 432 mila euro.

La ripartizione è avvenuta in proporzione alla popolazione residente, divisa in 5 fasce oltre ai 2 capoluoghi di provincia; al Comune di Potenza sono assegnati 41mila euro e a quello di Matera 37,2 mila euro.

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato la piena corrispondenza degli ambiti ed aree tematiche individuate dalla Regione a quanto previsto dalla normativa sull’utilizzo del fondo, provvedendo al trasferimento delle risorse alla Regione.

L’assessore precisa che il fondo ha lo scopo di avviare un processo di contrasto all’esclusione sociale di fasce di popolazione deboli del territorio lucano con priorità ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili.

La misura mira a: sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti; agevolare i cittadini lucani che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva; scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva.

Le amministrazioni Comunali in qualità di soggetti attuatori dovranno emanare un Avviso Pubblico Comunale entro il 28 febbraio 2025; possono beneficiare di “Buoni Sport” le persone residenti presso i Comuni che predispongono le domande previste negli Avvisi pubblici e che appartengano a nuclei familiari con una situazione economica equivalente aggiornata (ISEE) non superiore a 20mila euro.