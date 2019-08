Potenza, assegno per il nucleo familiare: ecco i dettagli

L’assessore alle Politiche sociali, Fernando Picerno, inaugura il Progetto “Potenziamente”, che comunicherà, in maniera cadenzata, i vari servizi sociali pubblici offerti ai cittadini di Potenza.

Il progetto si propone di far conoscere alla popolazione l’offerta completa in maniera trasparente, precisa e capillare.

La prima iniziativa è rappresentata dall’assegno per il nucleo familiare disponibile per l’anno in corso.

Spiega l’assessore Picerno:

“Questo progetto ci permette di informare costantemente i cittadini di Potenza sulle numerose opportunità che vengono promosse dai servizi sociali.

In merito al primo servizio comunicato, rappresentato dall’assegno per il nucleo familiare, è mio dovere chiedere un incontro al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per promuovere dei contributi regionali affinché le coppie che concepiscono un figlio possano usufruire gratuitamente degli asili nido.

Tali politiche si rendono necessarie, al fine di invertire la tendenza allo spopolamento dei paesi lucani e ad incentivare i giovani a restare per contribuire con la loro energia e il loro know-how alla crescita sociale ed economica della città di Potenza e della Basilicata”.

L’assegno per il nucleo familiare dei comuni disponibile per l’anno 2019, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, è rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori che dispongono di patrimoni e redditi limitati (ISEE inferiore o pari a 8.745,46 €).

La richiesta è completamente gratuita.

L’assegno per il nucleo familiare presenta i seguenti requisiti:

L’importo dell’assegno se spettante per la misura intera è pari, per l’anno 2019, ad € 144,42 mensili per tredici mensilità.

L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori può essere richiesto indifferentemente dal padre o dalla madre dei figli minori. Il genitore nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la responsabilità genitoriale, a condizione che nessuno dei tre figli minori risulti in affidamento presso terzi e fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.

La domanda, completa di dichiarazione sostitutiva unica, deve essere presentata mediante compilazione di apposito modulo ai competenti uffici comunali (per scaricare il modulo dal sito istituzionale www.comune.potenza.it seguire il seguente percorso: Home Page – Aree Tematiche – sezione ‘Sociale’- sezione ‘Modulistica’ – ‘Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli’ oppure cliccando qui). A tale domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE, rilasciata dai CAF o dalla locale sede INPS.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda viene portata a termine l’istruttoria della pratica e trasmessa all’INPS che, nei 45 giorni successivi alla ricezione, provvederà al pagamento dell’importo.

Entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si richiede il beneficio (esempio: per l’anno 2019 le domande devono essere inoltrate entro e non oltre il 31 gennaio 2020).

Per la consegna della modulistica e per ricevere ulteriori informazioni:

Unità di Direzione “Servizi alla Persona” – Ufficio Servizi Sociali – Via Nazario Sauro

Ufficio Cortesia telefono 0971/415785

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,00 Il Martedì e il Giovedì dalle 16,30 alle 18,00.