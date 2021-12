Potenza, attenzione: profonda voragine su questa strada della provincia! Le foto

Ieri, sulla S.P. ex S.S. n. 7 – Appia, fenomeni di dissesto idrogeologico hanno generato una voragine.

Tuttavia, l’Amministrazione di Muro Lucano (PZ) già diverse volte aveva segnalato la situazione agli organi competenti.

Il Sindaco, Giovanni Setaro, infatti fa sapere:

“A pochi metri dalla voragine si nota un’attività di cedimento della strada che desta non poche preoccupazioni per la comunità; infatti la situazione potrebbe degenerare causando problemi ancora più importanti e vasti come il cedimento di parte della stessa arteria, tra l’altro di vitale importanza per la Città di Muro Lucano.

La chiusura di tale strada creerebbe non pochi disagi sia alla popolazione, sia alle attività commerciali che all’Istituto scolastico.

A tal fine abbiamo prontamente interessato il Presidente della Provincia Rocco Guarino e gli uffici tecnici che si sono immediatamente attivati.

È già in corso un intervento urgente da parte degli organi competenti”.

