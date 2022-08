Potenza: bella serata di moda e solidarietà con protagoniste modelle, ragazze, sarte, ricamatrici e parrucchiere, tutte della provincia! Ecco le foto

Moda, cinema e solidarietà.

Una splendida serata di abiti ed accessori interamente realizzati dalle artigiani di Anzi

Dopo la baguette realizzata per Fendi e il servizio fotografico realizzato ad Anzi dal famoso marchio di moda Gran Sasso, continua la valorizzazione dell’artigiano anzese di eccellenza.

Martedì sera ad Anzi lo spettacolo CIAK , SI SFILA, ideato e diretto da Natalia Cutro, ha omaggiato il cinema attraverso i talenti locali con modelle, ragazze e giovani donne tutte di Anzi, che hanno indossato abiti ed accessori, ispirati ai capi della grandi dive del cinema italiano in alcuni dei loro più celebri film.

Tutti gli abiti e gli accessori, dai cappelli alle borse, alle spille, ai guanti, agli orecchini, ai bracciali, curati nei minimi dettagli, sono stati realizzati a mano dalle artigiane anzesi: sarte, ricamatrici e con altre tecniche affini dall’uncinetto ai ferri alla pittura su stoffa.

Con la stessa cura e sempre da operatrici di Anzi sono stati realizzati trucco e parrucco.

Durante l’evento sono stati veicolati messaggi importanti:

la pace contro la guerra,

il rispetto delle reciproche diversità,

la cura e rispetto dell’ambiente attraverso un riciclo artistico per la creazione degli elementi scenici, realizzati da Natalia Cutro e Paolo D’Anzi,

la promozione del lavoro femminile per favorire una società delle “pari opportunità”,

infine la solidarietà’, attraverso una raccolta fondi.

Chiunque, infatti, fosse interessato agli abiti e agli accessori potrà recarsi presso l’Auditorium del Palazzo Comunale (Chiesetta) fino a Venerdì 26 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 per contribuire alla raccolta fondi che saranno devoluti in beneficenza all’Associazione locale “Abilitiamoci” .

Con questo evento, coordinato da Licia Andriuzzi, consigliere comunale delegata alle politiche sociali, l’Amministrazione Comunale di Anzi continua a promuovere e valorizzare l’artigianato locale in tutte le forme e declinazioni, le attività culturali e artistiche, con l’auspicio che i diversi talenti e abilità locali possano tradursi in vere e proprie attività imprenditoriali, che diano reddito e lustro al nostro territorio, come accaduto per i 5 premiati speciali, sarti eccellenti in Italia e nel Mondo:

Antonio Di Melfi, già insignito del prestigioso premio Forbici d’Oro nel 1988,

Celina De Stefano,per decenni sarta del marchio Giorgio Armani,

Michele De Stefano,già medaglia d’oro Camera di Commercio di Potenza,

Rocco Mente, storico sarto per oltre 50 anni dell’Esercito Italiano,

Antonietta Giacoia, decana delle sarte e ricamatrici Anzesi.

Si ringraziano per la generosità offerta per la realizzazione degli abiti e accessori:

Celina De Stefano

Antonia Giacoia

Carmela Buchicchio

Carmela Albano

Luisa Petruzzi

Rosetta Passarella

Maria Rosaria Giorgio

Angela Fiorentino

Carmela Blasi

Angelica Di Melfi

Lucia Buchicchio

Angela Sarli

Filomena Sarli

Antonietta Montemurro

Carmela Bellettieri

Antonella Sabatella

Carmen De Stefano

Maria Motta

Donatella Cianciarulo

Gerarda Setaro

Graziella Gallicchio

Lucia Giorgio

Maria Colucci

Rita Colucci

Maria Rivelli

Rosanna Sarli

Rosetta Cilibrizzi

Rosetta Ciani

Antonella Sarli

Cristina Ruggieri

Teresa Bellettieri

Maria Grazia Lavanga

Vincenzo Buchicchio

Per il trucco e parrucco:

Carola De Luca

Paola Sarli

Serena Fieno

Rosalba Pecora

Marianna Albano

Annalisa Sblendido

Le modelle:

Tatiana Azzali

Antonella Cilibrizzi

Mariapia Colasurdo

Maria Teresa Petruzzi

Carla Sabatella

Filomena Sarli

Antonio Ciciani

Floriana Sblendido

Carmelisa Cilibrizzi

Giusy Romano

Lina Quagliano

Elena Petre

Ilaria Caivano

Luciana Pietrafesa

Miriam Giorgio

Daniela Diblaru

Angela Fiorentino

Francesca Sarli

Giorgia Sarli

Costanza Cutro

Maria Motta

MariaAntonietta Gallicchio

Carmela Romano

Nicolò Benedetto

Il gruppo che ha interpretato le mondine:

Lavinia Cutro

Elena Pergolesi

Gaia De Stefano

Angelica Romano

Lucrezia Buchicchio

Francesca Castrignano

Livia Sarli

Giulia Quagliano

Giulia Hayakawa

Teresa Ruggieri

Laboratorio teatrale “ Dietro le quinte” diretto da Natalia Cutro e patrocinato dal comune:

Martina Pergolesi

Raffaella Petrone

Marika Passarella

Sara Passarella

Antonella Andriuzzi

Carmen Andriuzzi

Emma Ciani

Noemi Calabrese

Antonio Sabatella

Silvia Sarli

Dalila Benedetto

Ecco alcune foto della serata.

