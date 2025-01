Potenza, Bucaletto: “le iniziative oggi in campo siano frutto del lavoro portato avanti in passato”. Ecco la dichiarazione del Consigliere

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio Vigilante, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia:

“È davvero rimarchevole la disinvoltura con cui gli Assessori all’Urbanistica Torlo e l’Assessore Giuzio ignorano i meriti del lavoro svolto dalla precedente amministrazione riguardo a un intervento fondamentale come quello del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) su Bucaletto.

Un’azione che il sottoscritto ha avuto l’onore di candidare, incassare e guidare, portandola fino alla soglia della cantierizzazione.

In particolare, desidero sottolineare che, contrariamente a quanto affermato nel comunicato, l’amministrazione attuale si è risvegliata solo nel mese di ottobre, dando finalmente seguito alle procedure di verifica dei progetti e pubblicando le gare.

Questo processo culmina con la sottoscrizione degli ordini d’acquisto relativi all’appalto quadro con Invitalia, un passo che il sottoscritto aveva già avviato e portato a buon punto in precedenza.

Inoltre, i velati accenni alla trasparenza, di cui si fa riferimento nel comunicato, sono una dinamica che il sottoscritto ha già utilizzato con propria iniziativa, pubblicando avvisi di manifestazione di interesse attraverso proprie note ufficiali.

Pertanto, non posso fare a meno di ravvisare che quanto oggi viene presentato come un merito dell’attuale amministrazione sia, in realtà, una brutta copia di quanto già fatto in passato.

Spero che si comprenda, come nel caso dei “Promessi sposi”, che “il coraggio, se non lo si ha, non se lo si può dare” – così come è per la signorilità! Non è solo un dato di fatto che le iniziative oggi in campo siano frutto del lavoro portato avanti in passato, ma sono ancora più fiero di aver dimostrato la signorilità che oggi questa amministrazione sembra proprio non possedere”.