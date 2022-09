Potenza Calcio – Monterosi Tuscia: ecco il risultato della partita!

Il Potenza ha ospitato oggi al Viviani il Monterosi Tuscia per la seconda giornata del campionato di Serie C Girone C 2022/23.

Giornata che finisce con un pareggio.

Potenza-Monterosi 2-2:

11’pt Di Grazia (P),

21’st Costantino (M),

23’st Parlati (M),

51’st Belloni (P)

Grazie al gol nel finale di Belloni, il Potenza strappa un punto da un match che rischiava di chiudersi con il sapore di beffa, dopo il rigore sbagliato da Emmausso.

Si ricorda che la giornata d’esordio ha visto il Potenza pareggiare 0-0 sul campo della Fidelis Andria, invece il Monterosi ha battuto con un netto 3-0 la neopromossa Audace Cerignola.

Forza Potenza, non mollare!

Ecco la classifica aggiornata.

