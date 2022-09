Potenza: in provincia si accendono fede e devozione per la Madonna del Pollino! Ecco le foto

Un giorno speciale a San Severino Lucano, nel Potentino.

Per molti vissuto già da ieri notte in preghiera con la Veglia Mariana in preparazione alla discesa della Madonna nella comunità di San Severino Lucano.

Il rito del rientro della Madonna del Pollino nella dimora invernale è accompagnato da canti, musica e danza.

Tanti i fedeli accorsi anche dalle zone limitrofe per adorare la Madonna e presiedere al lungo corteo con sosta a Mezzana per la celebrazione delle messe.

La giornata di fede e devozione si concluderà in serata con la celebrazione dell’Eucarestia e lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

Ecco il programma nel dettaglio e le foto di alcuni momenti vissuti oggi.

