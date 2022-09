Potenza: “grave situazione di pericolo su questa strada provinciale”! Ecco le foto

“Grave situazione di pericolo sulla Strada Provinciale 5 nei pressi del valico della Sellata”.

Lo denuncia il gruppo consiliare di opposizione Amiamo Abriola.

Così scrive il Capogruppo Domenico Triunfo:

“Lungo il tracciato che collega la comunità abriolana con Potenza si sta sviluppando una frana che interessa un costone su cui si poggiava il guard rail.

La precarietà della protezione viaria mette a repentaglio i tanti fruitori dell’arteria che ogni giorno utilizzano la strada per raggiungere il capoluogo di regione.

Chiediamo quindi alla provincia di Potenza di intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza il tratto stradale, soprattutto per scongiurare il peggiorare della situazione dell’unico percorso di collegamento tra Abriola e Potenza.

Al tempo stesso, segnaliamo ancora una volta la totale assenza dell’amministrazione comunale incapace di interpretare i veri bisogni della popolazione abriolana.

È toccato all’opposizione, per l’ennesima volta, farsi carico dell’istanza di tanti cittadini preoccupati della situazione di pericolo”.

Ecco alcune foto della situazione creatasi sul tratto di strada indicato.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)