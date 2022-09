Fidelis Andria – Potenza Calcio: ecco il risultato della partita!

Oggi, alle ore 20:30, allo Stadio Degli Ulivi, la Fidelis Andria ha ospitato il Potenza per la prima giornata del Girone C di Serie C 2022/23.

Il primo tempo si chiude senza reti.

Neanche nel secondo tempo nessuna delle due formazioni riesce a sbloccare la situazione.

Quindi la prima di campionato finisce 0-0 tra biancoazzurri e rossoblù che salgono a braccetto a quota uno in classifica.

Forza Potenza!

Di seguito risultato e classifica aggiornata.

