Potenza, candidatura al Premio ‘Città dei Giovani 2024’: ecco le ultime notizie

Il Comune di Potenza fa sapere:

“Il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo del governo, ha promosso, in collaborazione con il dipartimento per le Politiche giovanili, il Servizio Civile Universale e l’Agenzia nazionale per i giovani, il ‘Premio Città italiana dei Giovani’, che ha lo scopo di promuovere progetti di città inclusive, resilienti e a misura di giovani, sul modello degli Obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e, nello specifico, finalizzato a:

a) incoraggiare l’implementazione di idee innovative che assicurino comunità a misura delle aspettative che i giovani nutrono;

b) riservare spazi dedicati allo sviluppo delle loro potenzialità;

c) renderli parte attiva dei processi decisionali del territorio;

d) favorire l’espansione di ambienti sani, sicuri e stimolanti;

Con delibera di Giunta municipale n. 247 dell’otto settembre 2022, il Comune di Potenza ha approvato il Protocollo d’intesa da sottoscrivere con l’Associazione no profit ‘Extra – Associazione ex studenti dell’Università degli Studi della Basilicata’ via Nazario Sauro 85, finalizzato alla redazione del dossier per la candidatura di Potenza al Premio ‘Città dei Giovani’ per l’anno 2024.

Con delibera di Giunta municipale n. 48 del 22 febbraio 2023, il Comune di Potenza ha approvato la costituzione del comitato promotore, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d’intesa stipulato con l’Associazione EXTRA in data 15.9.2022, per la predisposizione della candidatura della Città di Potenza al Premio ‘Città dei Giovani 2024’, composto da 13 esperti e presieduto dall’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Potenza, Vittoria Tiziana Rotunno.

Al Comitato è stata affidata l’elaborazione della proposta di dossier di candidatura del Comune di Potenza al Premio ‘Città dei Giovani 2024’, da sottoporre all’Amministrazione”.a

