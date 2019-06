A Potenza con il canotto: strade distrutte, allagamenti e auto bloccate. Dopo l’incredibile grandinata come sarà il meteo? Le previsioni

Potenza ancora scossa dal violento nubifragio che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto in città.

Le previsioni meteo, infatti, parlavano di nubi e rovesci, ma niente lasciava presagire che sarebbe giunta una breve ma poderosa grandinata.

Importanti criticità (allagamenti, strade distrutte e conseguenti rallentamenti) si sono verificate soprattutto in queste zone:

Viale Marconi

via Sauro

via dei Mille

Fondovalle

Poggio Tre Galli

Gallitello

Le violente precipitazioni pare abbiano causato infiltrazioni anche in alcuni corridoi di collegamento tra i padiglioni dell’Ospedale San Carlo e all’interno delle scale mobili.

Diverse macchine, inoltre, sono rimaste bloccate per strada, senza la possibilità di proseguire.

Dopo questo disastro, cosa prevedono le ultime previsioni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge in serata.

La temperatura massima registrata sarà di 28°C e la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi.