Potenza, Capodanno Rai 2020: tra gli ospiti Amadeus conta di far salire sul palco…

Siamo ormai nel pieno delle festività natalizie e la nostra Città si sta preparando per accogliere il concertone di Capodanno “L’anno che verrà”, in diretta nazionale su Rai 1, direttamente dalla nostra Piazza Mario Pagano.

Ancora nessuna ufficialità sui nomi degli ospiti che canteranno da Potenza, ma qualcosa comincia a venir fuori.

L’indiscrezione arriva da Sanremo bella Canzone che fa sapere:

“Al timone del concerto di Capodanno 2020 targato Rai 1 c’è Amadeus che quest’anno è protagonista assoluto della TV. Gli ospiti che si esibiranno sul palco non sono ancora stati svelati tutti, ma certamente il volto de I Soliti Ignoti punta tutto su Sanremo.

Infatti Amadeus ha deciso di far salire sul palco di Potenza i suoi amatissimi 8 artisti in gara a Sanremo Giovani. Dunque due dei finalisti di Sanremo non andranno a Potenza… Chi tra Avincola, Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Jefeo, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Réclame, Shari e Thomas si esibirà a L’anno che Verrà in diretta il 31 dicembre su Rai 1?

Per scoprirlo non ci resta che aspettare domani sera, giovedì 19 dicembre.

Infatti proprio durante la finale di Sanremo Giovani si annunceranno gli 8 artisti selezionati per Capodanno 2020″.

Amadeus infatti ha rilasciato un’intervista a “Il Messaggero”:

“Credo nella tradizione e nei giovani, che secondo me devono fare un percorso lungo e non giocarsi tutto in una notte.

E poi non mi sembra corretto nei confronti dei 20 Big fare in modo che qualcuno senza una storia consolidata possa scavalcarli.

Io di sicuro farò sentire le canzoni dei venti giovani ovunque, anche sul palco dello show di Capodanno su Rai 1.

Più visibilità riesco a dare loro, più sono contento”.

Cosa ne pensate?