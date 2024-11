Potenza, contributo per la cura e l’assistenza della persona con disabilità: ecco come e fino a quando è possibile fare domanda

Il Comune di Potenza informa che con determina RCG N° 2743 del 25.11.2024, è stato approvato l’avviso pubblico per la richiesta di “Contributo economico per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 202300750 del 22/11/2023.

Il contributo economico per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (assistenza indiretta) è orientato al sollievo dei carichi familiari per la cura e l’assistenza della persona con disabilità.

Tale contributo è finanziato dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’art. 1, comma 254 della Legge n. 205 del 30 dicembre 2017.

Il presente avviso è destinato al supporto ed al riconoscimento del ruolo del caregiver familiare attraverso interventi di “assistenza indiretta”, che si concretano in trasferimenti monetari.

E’ caregiver familiare “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se’, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″

Per accedere al contributo il caregiver familiare deve presentare domanda utilizzando solo ed esclusivamente il modello di domanda di contributo.

Le domande dovranno essere consegnate entro il 27 Dicembre 2024 con una delle seguenti modalità:

A mano presso l’Ufficio Servizi Sociali-Via Nazario Sauro s.n.c. 2° piano, i seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:30.

Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle 17: 30.

Contatto telefonico 0971/415128 – email: segretariato.sociale@comune.potenza.it

2. A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo servizisociali@pec.comune.potenza.it.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE (ASSISTENZA INDIRETTA) – DOMANDA DI CONTRIBUTO”.

L’istanza deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta.

E’ possibile consultare tutti i moduli necessari attraverso il sito ufficiale del Comune di Potenza.