“Potenza Città italiana dei Giovani”: grande risposta di giovani volontari pronti ad aiutare all’allestimento di progetti! I dettagli

Una risposta straordinaria in termini numerici, a testimonianza dell’elevato livello di interesse che ruota attorno al tema delle politiche giovanili.

In cento, per ora, hanno risposto alla “call” promossa dal Comitato tecnico di “Potenza Città italiana dei Giovani” e dall’Associazione Extra-Alunni dell’Università degli Studi della Basilicata.

Un appello lanciato per cercare, dai 14 anni in su, persone che vogliano contribuire attivamente all’allestimento di progetti da organizzare nel capoluogo lucano durante l’anno in cui la città si fregia del titolo conquistato a Napoli nel mese di marzo scorso.

E’ una disponibilità a titolo gratuito, in pieno spirito volontaristico.

I partecipanti affiancheranno il Comitato tecnico nell’organizzazione delle attività e le diverse realtà sociali, imprenditoriali e culturali che saranno protagoniste degli eventi programmati.

Giovedì 27 giugno, alle 17.30, nella Galleria Civica di Potenza – diventata il “quartier generale” della “Città dei giovani” – ci sarà un primo contatto con tutti i volontari che hanno aderito alla “call” per spiegare il loro ruolo nel palinsesto delle varie manifestazioni incardinate nei pilastri del dossier di candidatura.

La “call” non prevede alcuna scadenza ed è sempre possibile rispondere all’appello.

Per proporsi basta accedere al sito internet https://www.potenzacittaitalianadeigiovani24.it/ cliccando sulla sezione “Call per volontari” e compilando la scheda online su cui indicare il team del quale si vuol far parte.

