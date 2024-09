Potenza, convocato il Consiglio comunale: ecco i punti all’Ordine Del Giorno

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, per il giorno 19 settembre 2024 alle ore 08.30, nella Sala del Consiglio Comunale, in via Nazario Sauro, per la discussione dei seguenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO 19 settembre 2024

1. Approvazione verbali seduta precedente (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio concernente le nomine dei Presidenti e Vice Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti (art.13, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale).

3. Comunicazione in merito alla deliberazione di Giunta comunale n.204 del 30/08/2024 ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2024-2026 – PRIMO PRELEVAMENTO DAL FONDO PASSIVITA’ POTENZIALI, AI SENSI DELL’ART. 176, DEL D.LGS. N.267/2000.”, in analogia a quanto previsto per il prelevamento dal Fondo di Riserva Ordinario, ai sensi dell’art.166, c.2, del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale. Art.17, c.5 dello Statuto.

5. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” relativa a: “Esclusione delle persone con disabilità psichica del soggiorno estivo per anziani organizzato dal Comune di Potenza”.

6. Interrogazione presentata dal consigliere Blasi G. relativa a: “Taglio essenze arboree rione Malvaccaro”.

7. Interrogazione presentata dal consigliere Blasi G. relativa a: “Possibilità di rimozione dell’Autovelox di C.da Varco D’Izzo”.

8. Interrogazione presentata dal consigliere Fanelli relativa a: “Sicurezza Parco dei Comuni di Potenza”.

9. Interrogazione presentata dal consigliere Fanelli ed altri relativa a: “Pergolato fotovoltaico del fabbricato adiacente alla Loggetta di San Gerardo”.

10. Ordine del Giorno presentato dalla consigliera Blasi A. ed altri relativo a: “Autonomia regionale differenziata: espressione di indirizzo consiliare” (Legge n.86 del 26 giugno 2024 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”).

11. Ordine del Giorno presentato dal consigliere Fanelli ed altri relativo a:”Alienazione di immobile appartenente al patrimonio del Comune di Potenza da parte dell’allora Consigliere Comunale, oggi Sindaco”.

12. Modifica composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

13. Linee programmatiche di mandato del Sindaco 2024/2029.

14. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) riferito al triennio 2025-2027.

15. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Maurizio Ciriello.

16. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Donato Gianfredi.

17. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Rocco Mazzola.

18. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Antonio Nicastro.

19. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Francesco (detto Frank) Rizzuti.

20. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Lorenzo Carlo Rutigliano.

21. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Donato Sabia.

22. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Francesco Solimena.

23. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” al signor Agostino Tarullo.

24. Conferimento del titolo di “Cittadino Benemerito” alla signora Grazia Abascià.