Potenza, convocato il Consiglio comunale: ecco i punti all’Ordine Del Giorno

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, per il giorno 19 luglio 2024 alle ore 08.30, nella Sala del Consiglio Comunale, in via Nazario Sauro, per la discussione dei seguenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO 19 luglio 2024

1. Artt. 41, comma 1 e 64, comma 2 del d.lgs. 267/2000; artt. 16 e 29, comma 4 dello Statuto. Esame della condizione degli eletti.

2. Giuramento del Sindaco (Art. 50, comma 11 del d.lgs. 267/2000, art.34, 5°comma dello Statuto comunale).

3) Elezione del Presidente del Consiglio comunale (art.40, c.2, D.Lgs. 267/2000). Art.15, c.5-6 dello Statuto. Elezione del Vice Presidente del Consiglio comunale e del Consigliere Segretario.

4) Comunicazione del Sindaco concernente la nomina degli Assessori e del vice Sindaco componenti la Giunta (art.40, c.2 e 46, comma 2 del d.lgs. 267/2000 e art.30, c.2 dello Statuto comunale).

5) Art. 41, comma 2, del d.lgs. 267/2000. Elezione della Commissione elettorale comunale.

6) Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei cittadini in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare.

7) Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti ai sensi dell’art.11 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e art.27 dello Statuto comunale.

8) Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n°156 del 31.5.2024 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 – Prima variazione del Bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.”

9) Presa d’atto del Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2024-2025 (PEF 2024-2025), elaborato dalla società ACTA S.p.A e validato da EGRIB con Determinazione n.202 del 25 giugno 2024, secondo le prescrizioni di cui al MTR2 ex Deliberazione ARERA n. 363/2012/RIF.

10) Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all’anno 2024.

11) Modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC).